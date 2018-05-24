Отец подозреваемого в убийстве женщины в Псебае: Мой сын оказался там случайно

Отец 16-летнего Максима, которого подозревают в жестоком убийстве женщины в Псебае, заявил, что его сын оказался на месте преступления случайно

По его словам, семья не верит, что подросток мог убить женщину.

«Мой сын оказался там случайно. Он провожал девушку. А к нему уже прицепился этот самый товарищ. Он, как я понял, сам хотел ту девушку проводить, был в наркотическом опьянении. Максим сам пострадал в этом конфликте, не очень серьезно. И то, что пишут в соцсетях, неправда. Все домыслы. Надеюсь, что вину настоящего убийцы докажут. Мы планируем обратиться в суд по поводу клеветы в наш адрес. Нас опрашивают с супругой несколько раз в день», — пояснил RT отец подозреваемого.

Мужчина назвал слухами информацию о том, что он якобы человек со связями и миллионер, владеющий соседним лесничеством.