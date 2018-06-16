После убийства женщины в Мостовском районе прокуратура отменила 36 отказов в возбуждении уголовных дел

Краснодарский край

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В Мостовском районе, где в мае жестоко убили многодетную мать, прокуратура отменила 36 решений об отказе в возбуждении уголовных дел

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В возбуждении дел отказывали органы дознания полиции. Расследования касались сообщений о кражах, мошенничестве, причинении телесных повреждений. Четыре решения об отказе были приняты следователями СК и касались фактов незаконного проникновения в жилище, превышения должностных полномочий.

«Причинами отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела явились как неполнота проведения проверочных мероприятий, так и нарушения норм уголовно-процессуального законодательства при их вынесении. По всем материалам по инициативе прокуратуры района организовано проведение дополнительных проверок с целью принятия законных и обоснованных процессуальных решений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, многодетную мать убили в поселке Псебай вечером 13 мая. В преступлении обвинили двух местных жителей (20 и 16 лет). 

Уголовное дело об убийстве расследует главный аппарат Следственного комитета. Министерство внутренних дел направило в Мостовской район комиссию, чтобы проверить работу полиции.

Мостовский район Полиция Прокуратура

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