Ингуши потребовали у Конституционного суда РФ допуска к разбирательствам по границе с Чечней

Всемирный конгресс ингушского народа обратился в Конституционный суд России с просьбой допустить его к участию в деле о земельном споре Ингушетии и Чечни

В документе говорится, что если суд будет рассматривать обращение главы РИ Юнус-Бека Евкурова по поводу соглашения без привлечения представителей ингушского народа, это нарушит их права. Конгресс заявил, что Евкурова «в данном случае нельзя назвать представителем всего ингушского народа в силу того, что он не избирался путем проведения прямых народных выборов». «Лишь проведение открытого процесса, на котором будут выслушаны мнения разных субъектов (представителей государственных органов субъектов федерации, представителей Федерального Собрания РФ, президента РФ, общественности, в том числе из республик) позволит обеспечить принятие законного и справедливого решения», — подчеркнули в конгрессе. Конгресс в КС РФ представляет адвокат правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев, сообщил руководитель организации Павел Чиков.

Пресс-служба КС РФ сообщила, что дело по поводу соглашения будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября

Как сообщали Юга.ру, соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.