Глава Дагестана вручил Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики
Глава Дагестана Владимир Васильев наградил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Глава республики 6 ноября встретился с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
«Все мужчины мечтают о сыне, и все делают все для того, чтобы он был талантливым, успешным, сильным, мужественным. Но вам удалось вырастить человека, которым гордится Дагестан и вся страна», — обратился к Абдулманапу Васильев.
Он также вручил отцу бойца медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».
Глава Дагестана отметил, что Хабиб Нурмагомедов в какой-то степени стал политиком. По мнению, боец имеет свое мнение по многим вопросам и пользуется популярностью в мире.
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедов поблагодарили власти Дагестана за прием.
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» — наивысшая награда региона. Его вручают за выдающиеся достижения в социально-экономической сфере, науке, культуре и спорте, сообщила пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан.
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