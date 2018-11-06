Глава Дагестана вручил Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики

Глава Дагестана Владимир Васильев наградил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Глава республики 6 ноября встретился с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Все мужчины мечтают о сыне, и все делают все для того, чтобы он был талантливым, успешным, сильным, мужественным. Но вам удалось вырастить человека, которым гордится Дагестан и вся страна», — обратился к Абдулманапу Васильев.

Он также вручил отцу бойца медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Глава Дагестана отметил, что Хабиб Нурмагомедов в какой-то степени стал политиком. По мнению, боец имеет свое мнение по многим вопросам и пользуется популярностью в мире.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедов поблагодарили власти Дагестана за прием.

Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» — наивысшая награда региона. Его вручают за выдающиеся достижения в социально-экономической сфере, науке, культуре и спорте, сообщила пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан.