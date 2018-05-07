Бойцу Нурмагомедову подарили автомобиль и участок земли в Хасавюрте

В Дагестане бойцу смешанного стиля, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову подарили автомобиль Ladа Vesta и сертификат на участок земли

Спортсмен встретился с молодежью Хасавюрта и главой района. «Яркий подвиг нашего дорогого друга Хабиба — пояс чемпиона UFC, который он привез в нашу страну, в Дагестан. От имени всех наших болельщиков, общественности нашего района хочу сделать небольшой презент — автомобиль Ladа Vesta», — цитирует ТАСС главу Хасавюртовского района Джамбулата Салавова.

Он добавил, что приезд Хабиба Нурмагомедова — «яркий день для района и одно из тех событий, на котором воспитывается молодежь». Мастер спорта международного класса по вольной борьбе Магомед Умаров вручил чемпиону UFC сертификат на земельный участок, передает RT. «Землю дали, машину дали, сейчас переехать осталось», — пошутил Нурмагомедов и поблагодарил собравшихся.