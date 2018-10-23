Именем Нурмагомедова назовут центр единоборств в Нижнем Тагиле

Дагестан, Вся Россия

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что в Нижнем Тагиле откроют центр единоборств имени Хабиба Нурмагомедова

Ранее было объявлено, что в России построят несколько центров единоборств, которым дадут имена российских спортсменов.

По словам Кремлева, Нурмагомедов выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль 2019 года, сообщает ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сказал, что простил ирландского бойца Конора МакГрегора за оскорбления и позвал МакГрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо в Дагестане.

Хабиб Нурмагомедов
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