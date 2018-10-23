Именем Нурмагомедова назовут центр единоборств в Нижнем Тагиле
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что в Нижнем Тагиле откроют центр единоборств имени Хабиба Нурмагомедова
Ранее было объявлено, что в России построят несколько центров единоборств, которым дадут имена российских спортсменов.
По словам Кремлева, Нурмагомедов выбрал Нижний Тагил. Закладка запланирована на февраль 2019 года, сообщает ТАСС.
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