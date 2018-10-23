Именем Нурмагомедова назовут центр единоборств в Нижнем Тагиле

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что в Нижнем Тагиле откроют центр единоборств имени Хабиба Нурмагомедова

Ранее было объявлено, что в России построят несколько центров единоборств, которым дадут имена российских спортсменов.

Как сообщали Юга.ру, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сказал, что простил ирландского бойца Конора МакГрегора за оскорбления и позвал МакГрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо в Дагестане.