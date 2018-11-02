На Кубани после подтоплений военные убрали около 600 тонн мусора

В Туапсинском и Апшеронском районах после подтоплений военные убрали около 600 тонн мусора

За время работ в пострадавших от ливней регионах края военнослужающие ЮВО распилили и вывезли около 120 куб. метров поваленных деревьев и 570 тонн мусора. Кроме того, они привели в порядок около 180 домов.

В течение 1 ноября военные убрали более 45 тонн мусора и вывезли 12 куб. метров деревьев в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Как сообщали Юга.ру, на Кубань 24 и 25 октября обрушились сильные ливни, подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Из-за стихии более 340 человек полностью лишись имущества.

После ливней в Туапсинском районе размыло железную дорогу. К 1 ноября рабочие восстановили участок дороги на перегоне Туапсе — Кривенковская. Проезд по всем направлениям возобновили 27 октября.