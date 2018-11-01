В Туапсинском районе восстановили разрушенную ливнем и паводками железную дорогу
Железнодорожники восстановили участок дороги на перегоне Туапсе — Кривенковская, который был разрушен в результате подтоплений
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Работы завершили в 23:56. В эксплуатацию ввели первый и второй железнодорожные пути. Сейчас пассажирские и грузовые поезда ходят по графику.
Всего в Туапсинском районе железнодорожники восстановили более 7 км железнодорожного пути, пять железнодорожных мостов, 21 опору и 1,1 тыс. метров проводов контактной сети.
В работах задействовали два восстановительных поезда и две машинные станции, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Как писали Юга.ру, на Кубани в результате сильных ливней 24 октября подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Из-за стихии полностью лишись имущества более 340 человек.
После ливней на Черноморском побережье размыло железную дорогу. Утром 26 октября работники РЖД восстановили мост на перегоне Шепси — Водопадный и частично возобновили движение поездов на участке Адлер — Туапсе.
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