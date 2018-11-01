В Туапсинском районе восстановили разрушенную ливнем и паводками железную дорогу

Железнодорожники восстановили участок дороги на перегоне Туапсе — Кривенковская, который был разрушен в результате подтоплений

Работы завершили в 23:56. В эксплуатацию ввели первый и второй железнодорожные пути. Сейчас пассажирские и грузовые поезда ходят по графику.

Всего в Туапсинском районе железнодорожники восстановили более 7 км железнодорожного пути, пять железнодорожных мостов, 21 опору и 1,1 тыс. метров проводов контактной сети.

В работах задействовали два восстановительных поезда и две машинные станции, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, сообщили в пресс-службе СКЖД.