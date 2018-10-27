На дорогах Туапсинского района возобновили проезд по всем направлениям

В Туапсинском районе к утру 27 октября восстановили проезд легкового и грузового транспорта на участках дорог, поврежденных при паводке

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Ночью 27 октября специалисты ликвидировали последствия оползня и восстановили проезд транспорта на участке между поселком Октябрьским и селом Гунайка Четвертая. Открыта дорога от села Георгиевского до аула Большое Псеушхо и к селу Анастасиевка, где рабочие устранили угрозу разрушения береговой опоры и отсыпали мост с насыпью. На участке от села Шаумян до хутора Терзиян ремонтируют асфальтобетонное покрытие и очищают дорогу от корней деревьев и наносов.