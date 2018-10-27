На дорогах Туапсинского района возобновили проезд по всем направлениям
В Туапсинском районе к утру 27 октября восстановили проезд легкового и грузового транспорта на участках дорог, поврежденных при паводке
Смотрите фото и видео из соцсетей:
Ночью 27 октября специалисты ликвидировали последствия оползня и восстановили проезд транспорта на участке между поселком Октябрьским и селом Гунайка Четвертая.
Открыта дорога от села Георгиевского до аула Большое Псеушхо и к селу Анастасиевка, где рабочие устранили угрозу разрушения береговой опоры и отсыпали мост с насыпью.
На участке от села Шаумян до хутора Терзиян ремонтируют асфальтобетонное покрытие и очищают дорогу от корней деревьев и наносов.
Читайте также:
На отрезке дороги от села Шаумян до Садового продолжаются работы, которые не мешают проезду автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Накануне специалисты восстановили транспортное сообщение с аулом Агуй-Шапсуг и открыли проезд по мосту через реку Цыпка.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за шесть часов выпало рекордное количество осадков, из-за чего подтопило населенные пункты и водозаборы, были разрушены дороги, мосты и водопропускные трубы.
В районе работает оперативный штаб. Специалисты круглосуточно занимаются ликвидацией последствий стихии.
Все материалы по теме:
И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.