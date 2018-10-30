В Сочи нанесенный стихией ущерб оценили почти в 70 млн рублей

Специальные комиссии по выявлению ущерба от прошедших паводков в Сочи завершают подворовые обследования горожан

По данным мэрии курорта на вечер 30 октября, пострадавшими в Сочи признаны 1276 человек и 299 домов. Сумма требуемых компенсаций — 69 млн 260 тыс. рублей.

Работа комиссий продолжается, и эти цифры могут вырасти, отметили в администрации.

В числе первоочередных задач — расчистка русел горных рек от мусора, однако в мэрии заявили, что этой проблемой должно заниматься высшее руководство.

«Расчистка русел сочинских рек позволит снизить вероятность подтоплений в городе, но сделать за свой счет этого мэрия, по закону, не может — проблемой должны заниматься краевые и федеральные власти», — цитирует «Интерфакс» собеседника в пресс-службе администрации Сочи.