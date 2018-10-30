В Сочи нанесенный стихией ущерб оценили почти в 70 млн рублей

Краснодарский край

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Специальные комиссии по выявлению ущерба от прошедших паводков в Сочи завершают подворовые обследования горожан

По данным мэрии курорта на вечер 30 октября, пострадавшими в Сочи признаны 1276 человек и 299 домов. Сумма требуемых компенсаций — 69 млн 260 тыс. рублей.

Работа комиссий продолжается, и эти цифры могут вырасти, отметили в администрации.

В числе первоочередных задач — расчистка русел горных рек от мусора, однако в мэрии заявили, что этой проблемой должно заниматься высшее руководство.

«Расчистка русел сочинских рек позволит снизить вероятность подтоплений в городе, но сделать за свой счет этого мэрия, по закону, не может — проблемой должны заниматься краевые и федеральные власти», — цитирует «Интерфакс» собеседника в пресс-службе администрации Сочи.

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Как сообщали Юга.ру, после сильных ливней, которые прошли на Кубани 24 и 25 октября, произошли подтопления в 29 населенных пунктах в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В результате паводка погибли шесть человек, пострадали более 300 жителей. Были повреждены два автомобильных и один железнодорожный мост, два участка железнодорожных путей. Нарушилось водо-, газо- и энергоснабжение.

Из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек. Почти 400 пострадавших из-за паводков не могут вернуться домой.

На территории Краснодарского края действует режим ЧС.

Сочи Стихийные бедствия

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