На Кубани пострадавшим от стихии предпринимателям предоставят льготные займы и отсрочки по долгам

Краснодарский край

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В Краснодарском крае организована специальная помощь предпринимателям, пострадавшим от стихии

«Фонд микрофинансирования и Фонд развития бизнеса Краснодарского края готовы предоставить предпринимателям льготные займы по программе "Специальный ЧС"», — сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего бизнеса.

Владельцы бизнеса могут получить кредиты под минимальную процентную ставку — 1% годовых и возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев и суммой до 1,5 млн рублей.

«Это крайне актуально для пострадавших предпринимателей, поскольку для восстановления бизнеса необходимо длительное время», — отметили в департаменте.

Предприниматели, работающие в промышленной сфере, могут получить кредит до 5 млн рублей сроком до двух лет также с минимальной процентной ставкой в 1% годовых.

Консультационные пункты, где предприниматели могут получить более подробную информацию, работают в Сочи (ул. Нагорная 25, оф. 19), Туапсе (ул. Свободы, 3) и Хадыженске (ул. Школьная, 33). Также работает бесплатный телефон Центра поддержки предпринимателей 8(800)707-07-11.

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Как писали Юга.ру, после сильных ливней, которые прошли на Кубани 24 и 25 октября, произошли подтопления в 29 населенных пунктах в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В результате паводка погибли шесть человек, пострадали более 300 жителей.

На территории Краснодарского края действует режим ЧС. Пострадавшим выплатят компенсации.

Апшеронский район Кредитование Малый и средний бизнес Промышленность Сочи Стихийные бедствия Туапсинский район
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