Экипаж российского «Норда» вернули на родину, обменяв на украинских браконьеров

Моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров. Обмен произошел на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной. Освобожденных моряков «Норда» на границе встретили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава Крыма Сергей Аксёнов ⠀ #Крым #Норд #моряки #обмен #граница #Армянск #Аксенов #Москалькова #Crimea #news #crimeainform #Russia Команда #Крыминформ: @galaamarando @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi