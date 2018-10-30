Экипаж российского «Норда» вернули на родину, обменяв на украинских браконьеров
Семеро моряков задержанного на Украине российского судна «Норд» обменены на семерых моряков украинского судна «ЯМК-0041», задержанного за браконьерство
Обмен произошел на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко, в отношении которого на Украине ведется уголовное преследование, пока остается там. Москалькова пообещала сделать все возможное для возвращения его в Россию.
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Моряков российского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров. Обмен произошел на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной. Освобожденных моряков «Норда» на границе встретили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава Крыма Сергей Аксёнов ⠀ #Крым #Норд #моряки #обмен #граница #Армянск #Аксенов #Москалькова #Crimea #news #crimeainform #Russia Команда #Крыминформ: @galaamarando @kornews @lena_bogdanovich @zhabenko @originalserjio @aleksandrakameniok @hlggi
Как сообщали Юга.ру, госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России 25 марта. Команду не выпускали с сейнера более десяти дней. Экипажу запретили покидать судно, выставив охрану. ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна.
На Украине капитану судна Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (Нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления — по ст. 249 УК Украины (Незаконное занятие рыбным добывающим промыслом). Девятерым членам экипажа вменялась ч. 2 ст. 204 КоАП Украины (Незаконное пересечение границы), их оштрафовали и отпустили.
Когда крымские моряки попытались покинуть Украину, по российским паспортам удалось вылететь в Белоруссию, а затем в Крым только двум членам экипажа. У семерых крымчан украинские пограничники отобрали паспорта, в пересечении границы отказали и предложили свободный выезд в Крым только в обмен на украинское гражданство, передает «Крыминформ».
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» обнаружили в исключительной экономической зоне России недалеко от мыса Тарханкут 4 мая. Выяснилось, что Позже выяснилось, что экипаж занимался браконьерством. На моряков завели уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).
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