Экипаж задержанного на Украине крымского судна «Норд» отпустили на свободу

Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками в конце марта, отпустили на свободу

6 апреля на членов экипажа наложили административные штрафы по ч. 2 ст. 204 КоАП Украины (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), рассказала РИА «Новости» представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту. Команду не выпускали с сейнера с гниющей рыбой более десяти дней. Экипажу запретили покидать судно, выставив охрану.

Накануне суд на два месяца арестовал капитана судна Владимира Горбенко, который за время задержания перенес два гипертонических криза. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Анна Шевелева рассказала, что сейчас экипаж освобожден и находится в Мариуполе. 10 апреля команде необходимо будет явиться на допрос в СБУ по делу капитана.

Как сообщали Юга.ру, ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна.