Задержанное в Черном море украинское рыболовецкое судно занималось браконьерством

В отношении капитала украинского судна, которое задержали в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве

По данным ФСБ, задержанное 4 мая украинское судно «ЯМК-0041» незаконно добывало биоресурсы в исключительной экономической зоне РФ в акватории Черного моря. Перед задержанием моряки расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан. Добыча этой рыбы в Черном море запрещена с середины апреля до середины июня.

Были спасены и выпущены в море 161 экземпляр камбалы-калкан, четыре травяных краба и три черноморские акулы катран. В сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана.

ФСБ предполагает, что в Черном море могут находиться другие орудия лова, не только в России, но и в зоне Украины. В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК. На судно наложили арест, сообщает «Интерфакс».