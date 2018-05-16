Задержанное в Черном море украинское рыболовецкое судно занималось браконьерством
В отношении капитала украинского судна, которое задержали в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве
По данным ФСБ, задержанное 4 мая украинское судно «ЯМК-0041» незаконно добывало биоресурсы в исключительной экономической зоне РФ в акватории Черного моря. Перед задержанием моряки расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан. Добыча этой рыбы в Черном море запрещена с середины апреля до середины июня.
Были спасены и выпущены в море 161 экземпляр камбалы-калкан, четыре травяных краба и три черноморские акулы катран. В сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана.
ФСБ предполагает, что в Черном море могут находиться другие орудия лова, не только в России, но и в зоне Украины. В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК. На судно наложили арест, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, судно ЯМК-0041 обнаружили в исключительной экономической зоне России недалеко от мыса Тарханкут.
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