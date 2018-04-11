Капитану задержанного на Украине крымского судна «Норд» предъявили новое обвинение

Капитану российского судна «Норд», которое задержали украинские пограничники, Владимиру Горбенко предъявили обвинение в незаконной ловле рыбы

«Предположительно, 11 апреля Горбенко будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы», — сказал адвокат.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту. Команду не выпускали с сейнера более десяти дней. Экипажу запретили покидать судно, выставив охрану. ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна.

Накануне суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко, который за время задержания перенес два гипертонических криза. Его обвиняли в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Экипаж судна «Норд» 7 апреля отпустили на свободу.