Украинские пограничники сообщили о задержании российского судна в Азовском море

В Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России

На борту задержанного судна «Норд» было 10 человек. Корабль зарегистрирован в Крыму, у экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи. Во время осмотра судна пограничники нашли трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов, пишет RT.

Судно с командой конвоировано в порт Бердянска для проведения проверок.