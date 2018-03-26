Украинские пограничники сообщили о задержании российского судна в Азовском море
В Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России
На борту задержанного судна «Норд» было 10 человек. Корабль зарегистрирован в Крыму, у экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи. Во время осмотра судна пограничники нашли трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов, пишет RT.
Судно с командой конвоировано в порт Бердянска для проведения проверок.
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