ФСБ возбудила уголовное дело об угоне украинцами российского судна в Азовском море

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении граждан Украины, которые захватили и угнали приписанное к порту Керчи рыболовецкое судно «Норд»

Как сообщали Юга.ру, 25 марта в Азовском море Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России.

По данным ФСБ РФ, украинские пограничники, а также другие неустановленные лица захватили в акватории Азовского моря судно «Норд» с членами экипажа, зарегистрированное в Государственном судовом реестре РФ и принадлежащее производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая» в Керчи. Судно транспортировали в Бердянский морской торговый порт Запорожской области Украины.

В отношении сотрудников погранслужбы Украины следственный отдел УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 211 УК РФ (Угон судна, совершенный группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 7 до 12 лет лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Принимаются меры по возвращению экипажа и судна, передает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление ФСБ.