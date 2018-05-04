В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно

Крым

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В Черном море пограничники задержали украинское судно, которое вело незаконный промысел камбалы

В погрануправлении ФСБ по Крыму рассказали, что судно ЯМК-0041 обнаружили в исключительной экономической зоне России недалеко от мыса Тарханкут. Пограничники изъяли несколько километров сетей, судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым «для проведения процессуальных действий», сообщает РБК.

Ранее рыбинспекторы Украины неоднократно задерживали ЯМК-0041 за незаконный промысел осетровых.

Пограничники Украина
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