В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно
В Черном море пограничники задержали украинское судно, которое вело незаконный промысел камбалы
В погрануправлении ФСБ по Крыму рассказали, что судно ЯМК-0041 обнаружили в исключительной экономической зоне России недалеко от мыса Тарханкут. Пограничники изъяли несколько километров сетей, судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым «для проведения процессуальных действий», сообщает РБК.
Ранее рыбинспекторы Украины неоднократно задерживали ЯМК-0041 за незаконный промысел осетровых.
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