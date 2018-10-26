В Краснодарском крае после подтоплений усилили контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией

В Роспотребнадзоре 26 октября сообщили об усилении контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией на Кубани

С целью профилактики острых кишечных инфекций проводят иммунизацию против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. С жителями пострадавших районов идет разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней.

В ведомстве пояснили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на Кубани стабильная, неудовлетворительных проб питьевой воды и продуктов питания нет.

«Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни, оказались подтопленными 30 населенных пунктов. В Сочи паводок разрушил часть федеральной трассы, отрезал автомобильное сообщение с селом Наджиго. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 октября ввел режим ЧС на всей территории края.

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