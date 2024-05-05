«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева. Разбор игры с «Ахматом»

В 27-м туре РПЛ «быки» дома уступили «Ахмату» со счетом 0:1. Ранее клуб снова потерял очки. Некоторые считают, что ФК «Краснодар» выпал из чемпионской гонки. Лидирует в лиге «Зенит» с 50 очками. У питерского клуба есть матч в запасе.



Футбольный аналитик Артур Каратай разбирает матч «быков» с «Ахматом».

«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева. Уж по качеству игры точно. На то есть две основные причины. Первая — перестройка «Ахмату» при Адиеве. Четыре победы подряд, отсутствие видимых разрывов в обороне, хороший психологический фон. Вторая — небольшие (но важные) изменения в атаке. Кади сел на лавку, «Краснодар» получил двух явнофланговых игроков атаки, и как следствие в центре созидания поубавилось.

Можно предъявить претензии и к движению игроков «Краснодар». В момент, когда темп нужно было нагнетать (при 0:1) сил на это не нашлось. Подчеркну, речь не о понятных проблемах в финальной трети — там все было очень кучно — а о скорости доставки мяча в эти зоны. Лакмусовая бумажка — количество свободных зон у Сперцяна. Он буквально два-три раза за матч получил время что-то придумать на чужой половине.

При этом стартовые 20-25 минут обещали совсем другой сценарий. Были и подходы, и голевые моменты, и хорошие подключения крайних защитников. Оласа однажды придумал шикарную передачу на Сперцяна, а Олусегун и вовсе мог забить при атаке «вторым темпом». Вопрос в том, что если команда не очень хорошо готова физически, выбегаться на стартовом отрезке совсем не рационально.

Пропущенный гол — серия неудачных действий ряда игроков. Олусегуна обманули простым рывком, Оласа проиграл на несколько секунд позицию, а отскок от Алонсо — случайность. Этот гол не вытекал из логики игры, но «Краснодар» и так в каждой игре немало позволяет соперникам. Когда-то такая логическая деформация должна была произойти.

Один из худших матчей Кордобы. Мало того что Джон не реализовал то немногое, что у него было, так еще и в борьбе допустил необычно много проигранных дуэлей. Иногда колумбиец перебарщивал с реакцией на контакты, а еще допускал брак в подыгрыше. У Кордобы случаются такие игры (хоть и редко), и тут надо понимать, что никакой альтернативы ему нет, что автоматически означает ловушку для тренерского штаба.

Удивительно, но мне совсем некого персонально выделить в атаке. Батчи и Са не могу упрекнуть в старании, но продуктивности от них практически не было. Сперцян запомнился шикарным пасом на Кордобу, а в остальном действовали против него удачно. Не помогли и вышедшие Кади с Кривцовым. Посмотрим на реакцию команды в следующем туре, а пока можно констатировать, что этот чемпионат и вправду не выигрывают, а лишь проигрывают.

Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.