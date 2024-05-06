Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Чуковского

В арт-салоне «Аврора» 19 мая пройдет литературная лекция «Чуковщина в крокодиловую эпоху: как детство победило реальность» (16+)

Программа:

как Корней Чуковский стал главным детским писателем страны;

с какими трудностями ему пришлось столкнуться в жизни;

о чем его произедения на самом деле.

«Если Александр Пушкин — солнце русской поэзии, то Корней Чуковский — вселенная детства. Пытаясь скрыть секрет своего рождения, сталкиваяс с постоянной травлей, прячась от нападок общества, он всегда по-особенному чувствовал происхожящее и всего-навсего мечтал донести свою философию до читателя», — рассказали организаторы.

Лектором выступит филолог Анастасия Чернова.

Начало встречи в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно узнать по телефону +7 (918) 482-01-40. Арт-салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.