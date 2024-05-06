«Реакция на смену погоды»: «Сочи-парк» объяснил, почему люди застряли на экстремальном аттракционе

В «Сочи Парке» 5 мая экстремальный аттракцион остановился в воздухе на 7 минут, на борту были люди. Пресс-служба объяснила, что так система отреагировала на плохую погоду

В «Сочи Парке» 5 мая вечером экстремальный аттракцион «Квантовый скачок» остановился в воздухе. Большинство мест в нем было занято — люди провели в вертикальном положении 7 минут, после чего аттракцион плавно вернулся к месту старта, никто не пострадал.

Инцидент произошел из-за плохой погоды — система безопасности отреагировала на сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка. «5 мая в 18:48 аттракцион «Квантовый скачок» приостановил работу: система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут».

Справка. «Квантовый скачок» — экстремальная горка, длина трассы составляет 360 метров, а высота башен — 60 метров. На скорости 100 км в час пассажиры состава проходят мертвую петлю, поднимаются на 60-метровую вышку и затем повторяют весь путь в обратном направлении спиной вперед.