«Реакция на смену погоды»: «Сочи-парк» объяснил, почему люди застряли на экстремальном аттракционе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот: t.me/tass_agency/246952
    © Скриншот: t.me/tass_agency/246952

В «Сочи Парке» 5 мая экстремальный аттракцион остановился в воздухе на 7 минут, на борту были люди. Пресс-служба объяснила, что так система отреагировала на плохую погоду

В «Сочи Парке» 5 мая вечером экстремальный аттракцион «Квантовый скачок» остановился в воздухе. Большинство мест в нем было занято — люди провели в вертикальном положении 7 минут, после чего аттракцион плавно вернулся к месту старта, никто не пострадал.

Инцидент произошел из-за плохой погоды — система безопасности отреагировала на сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

«5 мая в 18:48 аттракцион «Квантовый скачок» приостановил работу: система безопасности отреагировала на изменение погоды. Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, спуск занял несколько минут».

Справка. «Квантовый скачок» — экстремальная горка, длина трассы составляет 360 метров, а высота башен — 60 метров. На скорости 100 км в час пассажиры состава проходят мертвую петлю, поднимаются на 60-метровую вышку и затем повторяют весь путь в обратном направлении спиной вперед.

Как писали Юга.ру, в Ингушетии построят крупнейший в СКФО экстрим-парк.

Парки Сириус Сочи Парк Экстремальные виды спорта

Новости

В Сочи пройдет фестиваль фильмов о проблемах заповедников
Мэрия Сочи открыла парковки для электросамокатов
«Реакция на смену погоды»: «Сочи-парк» объяснил, почему люди застряли на экстремальном аттракционе
В Сочи благоустроят сквер за 60 млрд рублей из курортного сбора
Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью
Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль спаржи

Лента новостей

В России решили бороться с нелегальной занятостью
Вчера, 18:38
В России решили бороться с нелегальной занятостью
Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии
Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
Вчера, 09:30
Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева
Вчера, 12:51
«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева
Разбор игры с «Ахматом»

Реклама на сайте