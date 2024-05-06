Вышел трейлер сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем

Главную роль исполнил звезда «Доктора Стрэнджа» и «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч. Создателем выступила Эби Морган, написавшая сценарий к фильмам «Железная леди» и «Цунами».

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Кукольник и автор популярного детского телешоу Винсент пытается разыскать сына, потерявшегося по дороге в школу. Однажды мужчина находит рисунки, на которых изображено сказочное существо Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать персонажа по телевизору — и мальчик вернется.

Все шесть эпизодов шоу выйдут 30 мая.