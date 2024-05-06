В Сочи благоустроят сквер за 60 млрд рублей из курортного сбора

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграмм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15886
    © Скриншот из телеграмм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15886

В 2024 году на благоустройство Комсомольского сквера в Cочи направят более 60 млрд рублей из средств курортного сбора

Проект благоустройства сквера подготовили с учетом предложений жителей курорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Читайте также:

В сквере планируют обновить тротуары, парковую мебель и освещение. Территорию дополнят новыми растениями и объединят едиными пешеходными зонами с другими общественными пространствами, которые входят в проект «Две реки — одно море».

Комсомольский сквер площадью 15 тыс. кв. метров находится между Курортным проспектом и улицей Несебрской под Ривьерским мостом. Там расположены памятник ландшафтного искусства — уголок Венчагова и мемориалы военной истории. 

Напомним, что в Сочи благоустроят сквер напротив железнодорожного вокзала.

Как писали ранее Юга.ру, границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного.

Благоустройство Деньги Курортный сбор Парки Сочи

Новости

В Сочи пройдет фестиваль фильмов о проблемах заповедников
Мэрия Сочи открыла парковки для электросамокатов
«Реакция на смену погоды»: «Сочи-парк» объяснил, почему люди застряли на экстремальном аттракционе
В Сочи благоустроят сквер за 60 млрд рублей из курортного сбора
Скайпарк Сочи организует забег по Ахштырскому ущелью
Во Владикавказе впервые пройдет фестиваль спаржи

Лента новостей

В России решили бороться с нелегальной занятостью
Вчера, 18:38
В России решили бороться с нелегальной занятостью
Правительство поручило создать в регионах соответствующие комиссии
Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
Вчера, 09:30
Черное море уступило Байкалу в популярности среди туристов
«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева
Вчера, 12:51
«Краснодар» провел худший матч после возвращения Мусаева
Разбор игры с «Ахматом»

Реклама на сайте