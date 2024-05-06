Мэрия Сочи открыла парковки для электросамокатов

Для обеспечения безопасности в Сочи организовали стоянки для электросамокатов

Зоны для парковки электросамокатов власти обозначили специальной разметкой. Они располагаются на улицах Войкова, Конституции, Московской, Новая Заря, Пластунской, Абрикосовой, Донской, Соколова, Дмитриевой и Учительской. Об этом сообщают «Вести Сочи».

Тех, кто продолжит оставлять самокаты в неположенных местах, привлекут к ответственности, а электротранспорт эвакуируют на спецстоянку. Также в Сочи предусмотрели штрафы. За первое нарушение придется заплатить компании, которая сдает в аренду самокат, 500 рублей, за второе — 1000 рублей. За регулярные нарушения аккаунт заблокируют.

Жители и гости Сочи смогут оставлять электросамокаты только на таких стоянках. Данную меру мэрия города приняла для обеспечения безопасности на курорте.

Напомним, что в 2023 году в 23 районах Сочи запретили ездить и сдавать на прокат самокаты.

Как писали ранее Юга.ру, во втором квартале 2024 года в парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах.