Мэрия Сочи открыла парковки для электросамокатов

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Для обеспечения безопасности в Сочи организовали стоянки для электросамокатов

Зоны для парковки электросамокатов власти обозначили специальной разметкой. Они располагаются на улицах Войкова, Конституции, Московской, Новая Заря, Пластунской, Абрикосовой, Донской, Соколова, Дмитриевой и Учительской. Об этом сообщают «Вести Сочи».

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Жители и гости Сочи смогут оставлять электросамокаты только на таких стоянках. Данную меру мэрия города приняла для обеспечения безопасности на курорте.

Тех, кто продолжит оставлять самокаты в неположенных местах, привлекут к ответственности, а электротранспорт эвакуируют на спецстоянку.

Также в Сочи предусмотрели штрафы. За первое нарушение придется заплатить компании, которая сдает в аренду самокат, 500 рублей, за второе — 1000 рублей. За регулярные нарушения аккаунт заблокируют.

Напомним, что в 2023 году в 23 районах Сочи запретили ездить и сдавать на прокат самокаты.

Как писали ранее Юга.ру, во втором квартале 2024 года в парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах.

Безопасность Дороги парковки Сочи Транспорт

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