В Туапсинском районе организовали подвоз питьевой воды

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 25 октября начали подвозить питьевую воду пострадавшим из-за потопа

В Туапсе бочки с водой уже доставляют по 48 адресам по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации края.

Из-за ливней на курорте повредился магистральный водопровод от Мессажая до моста на улице Сочинской. Аварийные бригады восстанавливают его.

Подтопило насосную станцию на НПЗ. Из-за этого временно прекратили подачу воды в микрорайоны Грознефть и Звездный(воду подают из резервуара). Рабочие откачали воду, к восстановлению приступят коммунальщики.

Питьевую воду подвозят по заявкам жителей пострадавших территорий. Сообщить о дефиците питьевой воды для ее доставки можно по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268-64-40.

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Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе прошли ливни. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопило 30 населенных пунктов. Из-за непогоды задержали более 15 поездов, обрушился мост в селе Цыпка.

По последней информации, погибли два человека, еще трое пострадали, судьба одного неизвестна.

Из-за паводка в Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Энергетиков перевели на усиленный режим работы.

Стихийные бедствия Туапсинский район

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