В Туапсинском районе в реку упала часть автомобильного моста

В селе Цыпка 24 октября из-за ливня обрушилась часть автомобильного моста

Из-за разрушенного моста могут быть затруднения движения на трассе Майкоп — Туапсе. Мост уже восстанавливали после наводнения 2010 года, пишет на своей странице в фейсбуке местный житель Сергей Вервеин.

Дорога через поселок Шаумян относится к региональной юрисдикции, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».