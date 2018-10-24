В Туапсинском районе в реку упала часть автомобильного моста

Краснодарский край

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В селе Цыпка 24 октября из-за ливня обрушилась часть автомобильного моста

Из-за разрушенного моста могут быть затруднения движения на трассе Майкоп —  Туапсе. Мост уже восстанавливали после наводнения 2010 года, пишет на своей странице в фейсбуке местный житель Сергей Вервеин.

Дорога через поселок Шаумян относится к региональной юрисдикции, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Как сообщали Юга.ру, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные дожди, город затопило. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на которых видны последствия ливня.

Ситуация прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов. Дорожное управление заявило, что трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС.

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