В Туапсинском районе в реку упала часть автомобильного моста
В селе Цыпка 24 октября из-за ливня обрушилась часть автомобильного моста
Из-за разрушенного моста могут быть затруднения движения на трассе Майкоп — Туапсе. Мост уже восстанавливали после наводнения 2010 года, пишет на своей странице в фейсбуке местный житель Сергей Вервеин.
Дорога через поселок Шаумян относится к региональной юрисдикции, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».
Как сообщали Юга.ру, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные дожди, город затопило. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на которых видны последствия ливня.
Ситуация прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов. Дорожное управление заявило, что трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС.
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