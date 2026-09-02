В краснодарской школе родителей попросили сдать деньги на бронепленку. Власти назвали сбор незаконным

Сбор денег на бронепленку для школьных окон вызвал недовольство краснодарцев

1 сентября житель Краснодара рассказал в соцсетях, что в родительский чат школы, где учится его ребенок, пришло сообщение с просьбой сдать деньги на оклейку окон школы бронированной пленкой.

«Может, все-таки государство в лице муниципалитета и администрация школы должны этим заниматься?» — возмутился краснодарец.

Горожане в комментариях поддержали автора и возмутились тем, что платить за это должны семьи.