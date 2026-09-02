В краснодарской школе родителей попросили сдать деньги на бронепленку. Власти назвали сбор незаконным
Сбор денег на бронепленку для школьных окон вызвал недовольство краснодарцев
1 сентября житель Краснодара рассказал в соцсетях, что в родительский чат школы, где учится его ребенок, пришло сообщение с просьбой сдать деньги на оклейку окон школы бронированной пленкой.
«Может, все-таки государство в лице муниципалитета и администрация школы должны этим заниматься?» — возмутился краснодарец.
Горожане в комментариях поддержали автора и возмутились тем, что платить за это должны семьи.
В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой:
2 сентября на публикацию отреагировал МЦУ Краснодара. Там пояснили, что оклейка окон бронепленкой не входит в перечень обязательных требований законодательства.
В ведомстве подчеркнули, что все школы и детсады города имеют утвержденные паспорта безопасности, а на случай атаки БПЛА в каждом учреждении предусмотрены укрытия.
«Образовательные организации не вправе требовать от родителей обеспечения такой меры безопасности за их счет», — подытожили в МЦУ.
Напомним, что в марте в Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА за свой счет.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре школьники из ЖК «Дыхание» встретили утро 1 сентября в очереди на автобусы.
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