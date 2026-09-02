Краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал книжным года
Книжный магазин «Бабушка-ракета» победил в премии «Ревизор»
Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» сообщил, что стал победителем ежегодной премии «Ревизор» в номинации «Книжный магазин года», итоги которой подвели 1 сентября.
«Спасибо жюри конкурса «Ревизор» за высокую оценку. Это звездочки нашей команде, издателям, партнерам и каждому гостю. Эта награда — для всех, кто верит, что книги могут менять детство, а значит — и будущее», — написали в телеграм-канале книжного.
«Ревизор» — конкурс профессионального мастерства в книжной индустрии, который с 2012 года проводит журнал «Книжная индустрия». Его называют «книжным Оскаром». В этом году в конкурсе участвовали 180 проектов из 38 городов России.
Отметим, что «Книжным магазином года» также назвали проект «Искатели.Книги» из Смоленска.
Кроме того, жюри наградило дипломом создательницу «Бабушки-ракеты» Алену Гарматину за «реализацию модели книжного пространства, где книга — часть культурного опыта».
Муж Алены — Алексей Гарматин — рассказал Юга.ру, что на вручении присутствовала Галина Малкова — бабушка их сына Матвея, который и придумал название книжного магазина. Супруги не смогли забрать приз лично из-за занятости.
Напомним, книжный магазин «Бабушка-ракета» открылся в марте 2024 года на улице Коммунаров, 58Г. За это время книжный проводил встречи с писательницами, бесплатные показы мультфильмов, гаражные распродажи, ярмарки и многое другое. Также магазин собирал книги для благотворительной распродажи в пользу центров спасения животных и экоцентра «Чистая среда».
В 2025 году книжный вошел в шорт-лист «Ревизора» и получил специальный диплом в номинации «Книжный магазин года». Победу тогда одержали «Подписные издания» из Санкт-Петербурга.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Краснодарском крае и Ростовской области за три года стало на 20% меньше книжных.