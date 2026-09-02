Краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал книжным года

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • На фото слева: Галина Малкова (в красном) от «Бабушки-ракеты» с премией «Книжный магазин года», на фото справа: премия «Ревизор» и дипломы © Скриншоты фото из телеграм-канала «Бабушка-ракета. Книжный особняк в Краснодаре»
    На фото слева: Галина Малкова (в красном) от «Бабушки-ракеты» с премией «Книжный магазин года», на фото справа: премия «Ревизор» и дипломы © Скриншоты фото из телеграм-канала «Бабушка-ракета. Книжный особняк в Краснодаре»

Книжный магазин «Бабушка-ракета» победил в премии «Ревизор»

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» сообщил, что стал победителем ежегодной премии «Ревизор» в номинации «Книжный магазин года», итоги которой подвели 1 сентября. 

«Спасибо жюри конкурса «Ревизор» за высокую оценку. Это звездочки нашей команде, издателям, партнерам и каждому гостю. Эта награда — для всех, кто верит, что книги могут менять детство, а значит — и будущее», — написали в телеграм-канале книжного. 

«Ревизор» — конкурс профессионального мастерства в книжной индустрии, который с 2012 года проводит журнал «Книжная индустрия». Его называют «книжным Оскаром». В этом году в конкурсе участвовали 180 проектов из 38 городов России.

Отметим, что «Книжным магазином года» также назвали проект «Искатели.Книги» из Смоленска.

Читайте также:

Кроме того, жюри наградило дипломом создательницу «Бабушки-ракеты» Алену Гарматину за «реализацию модели книжного пространства, где книга — часть культурного опыта».

Муж Алены — Алексей Гарматин — рассказал Юга.ру, что на вручении присутствовала Галина Малкова — бабушка их сына Матвея, который и придумал название книжного магазина. Супруги не смогли забрать приз лично из-за занятости. 

Напомним, книжный магазин «Бабушка-ракета» открылся в марте 2024 года на улице Коммунаров, 58Г. За это время книжный проводил встречи с писательницами, бесплатные показы мультфильмов, гаражные распродажи, ярмарки и многое другое. Также магазин собирал книги для благотворительной распродажи в пользу центров спасения животных и экоцентра «Чистая среда».

В 2025 году книжный вошел в шорт-лист «Ревизора» и получил специальный диплом в номинации «Книжный магазин года». Победу тогда одержали «Подписные издания» из Санкт-Петербурга.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Краснодарском крае и Ростовской области за три года стало на 20% меньше книжных.

Город Книги Конкурсы Краснодар Литература общество

Новости

В музее Краснодара можно бесплатно посмотреть «Белое солнце пустыни» и «Вий»
Краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал книжным года
В краснодарской школе родителей попросили сдать деньги на бронепленку. Власти назвали сбор незаконным
«Водоканал» Сочи заплатил 5,5 млрд рублей компенсации за вред природе
Россельхознадзор отозвал серию «Мультикана-8» после гибели собак на Кубани и в других регионах 
В Краснодаре школьники из ЖК «Дыхание» встретили утро 1 сентября в очереди на автобусы

Лента новостей

19 погибших за август, большинство — дети
1 сентября, 18:25
19 погибших за август, большинство — дети
Итоги самых смертоносных атак БПЛА на Краснодарский край
В краснодарской школе родителей попросили сдать деньги на бронепленку
Вчера, 17:10
В краснодарской школе родителей попросили сдать деньги на бронепленку
Власти назвали сбор незаконным
Девочка с колокольчиком и День знаний
1 сентября, 05:55
Девочка с колокольчиком и День знаний
Как кубанский педагог Брюховецкий придумал главные школьные традиции страны

Реклама на сайте