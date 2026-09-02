Краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал книжным года

Краснодарский детский книжный магазин «Бабушка-ракета» сообщил, что стал победителем ежегодной премии «Ревизор» в номинации «Книжный магазин года», итоги которой подвели 1 сентября.

«Спасибо жюри конкурса «Ревизор» за высокую оценку. Это звездочки нашей команде, издателям, партнерам и каждому гостю. Эта награда — для всех, кто верит, что книги могут менять детство, а значит — и будущее», — написали в телеграм-канале книжного.

«Ревизор» — конкурс профессионального мастерства в книжной индустрии, который с 2012 года проводит журнал «Книжная индустрия». Его называют «книжным Оскаром». В этом году в конкурсе участвовали 180 проектов из 38 городов России.

Отметим, что «Книжным магазином года» также назвали проект «Искатели.Книги» из Смоленска.