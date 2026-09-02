«Водоканал» Сочи заплатил 5,5 млрд рублей компенсации за вред природе

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Ущерб экологии на 5,5 млрд рублей взыскали с сочинского предприятия

2 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Сочи с «Водоканала» взыскали 5,5 млрд рублей компенсации за нанесенный окружающей среде ущерб.

Выяснилось, что с марта 2023 года по октябрь 2025-го компания работала с отходами без необходимого разрешения. За это время на участке площадью около 10 гектаров загрязнили почву.

Центральный районный суд курорта рассмотрел дело и удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

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Напомним, в июне Росприроднадзор отозвал комплексное экологическе разрешение (КЭР) у сочинского «Водоканала» из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства. Работа без него грозит административным штрафом и может привести к плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Претензии к коммунальной инфраструктуре курорта возникали и по другим водным объектам. В сентябре 2025 года Росприроднадзор хотел взыскать с властей Сочи почти 84 млн рублей за сброс сточных вод в реку Аше, впадающую в Черное море.

Как писали Юга.ру, в конце 2025 года Росприроднадзор проиграл дело о выбросах нечистот в реку Кубань.

Деньги Сочи Суд Экология

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