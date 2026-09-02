Россельхознадзор отозвал серию «Мультикана-8» после гибели собак на Кубани и в других регионах 

Серию препарата «Мультикан-8» отозвали из обращения. Ранее с его применением связали гибель около 300 собак

1 сентября агентство ТАСС сообщило, что Россельхознадзор приостановил обращение серии № 20 ветеринарного препарата «Мультикан-8» на всей территории России.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак против нескольких опасных заболеваний, в том числе чумы и бешенства. Ее производит московская компания «Ветбиохим».

В августе зафиксировали около 300 смертей собак из-за введения препарата в десяти регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае. У питомцев наблюдалась кровавая рвота, диарея, судороги, высокая температура и отеки.

Кроме того, с 31 августа Россельхознадзор вместе с прокуратурой начал проверку.