Россельхознадзор отозвал серию «Мультикана-8» после гибели собак на Кубани и в других регионах 

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Серию препарата «Мультикан-8» отозвали из обращения. Ранее с его применением связали гибель около 300 собак

1 сентября агентство ТАСС сообщило, что Россельхознадзор приостановил обращение серии № 20 ветеринарного препарата «Мультикан-8» на всей территории России. 

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак против нескольких опасных заболеваний, в том числе чумы и бешенства. Ее производит московская компания «Ветбиохим».

В августе зафиксировали около 300 смертей собак из-за введения препарата в десяти регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае. У питомцев наблюдалась кровавая рвота, диарея, судороги, высокая температура и отеки.

Кроме того, с 31 августа Россельхознадзор вместе с прокуратурой начал проверку.

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В тот же день руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил, что при создании серии вакцины могли быть нарушены технологии производства. Если гипотеза подтвердится, у «Ветбиохима» могут отозвать лицензию. 

Однако еще 21 августа специалисты «Национальной ветеринарной палаты» (НВП) рассказали изданию Forbes, что причиной гибели собак и побочных реакций от введения «Мультикана-8» является не только нарушение условий перевозки и хранения. 

«Причины могут быть более глубокими и требуют комплексного изучения всей технологической цепочки — от производства до момента введения вакцины конкретному животному», — заявили в НВП. 

Как писали Юга.ру, в апреле зоозащитники обвинили кубанских подрядчиков в незаконном уничтожении собак.

Животные Производство Прокуратура Россельхознадзор смерть Технологии

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