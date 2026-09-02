Россельхознадзор отозвал серию «Мультикана-8» после гибели собак на Кубани и в других регионах
Серию препарата «Мультикан-8» отозвали из обращения. Ранее с его применением связали гибель около 300 собак
1 сентября агентство ТАСС сообщило, что Россельхознадзор приостановил обращение серии № 20 ветеринарного препарата «Мультикан-8» на всей территории России.
«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак против нескольких опасных заболеваний, в том числе чумы и бешенства. Ее производит московская компания «Ветбиохим».
В августе зафиксировали около 300 смертей собак из-за введения препарата в десяти регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае. У питомцев наблюдалась кровавая рвота, диарея, судороги, высокая температура и отеки.
Кроме того, с 31 августа Россельхознадзор вместе с прокуратурой начал проверку.
80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе:
В тот же день руководитель ведомства Сергей Данкверт заявил, что при создании серии вакцины могли быть нарушены технологии производства. Если гипотеза подтвердится, у «Ветбиохима» могут отозвать лицензию.
Однако еще 21 августа специалисты «Национальной ветеринарной палаты» (НВП) рассказали изданию Forbes, что причиной гибели собак и побочных реакций от введения «Мультикана-8» является не только нарушение условий перевозки и хранения.
«Причины могут быть более глубокими и требуют комплексного изучения всей технологической цепочки — от производства до момента введения вакцины конкретному животному», — заявили в НВП.
Как писали Юга.ру, в апреле зоозащитники обвинили кубанских подрядчиков в незаконном уничтожении собак.