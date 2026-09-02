В музее Краснодара можно бесплатно посмотреть «Белое солнце пустыни» и «Вий»
Краснодарцы смогут посмотреть два культовых советских фильма (12+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал кинопоказы в рамках фестиваля «Место притяжения». Зрители смогут посмотреть два культовых советских фильма.
4 сентября в 20:00 состоится показ вестерна на восточный манер «Белое солнце пустыни» 1969 года. Его часто цитируют, а фразы героев ушли в народ.
Действие происходит в Средней Азии после Гражданской войны. Демобилизованный красноармеец Федор Сухов пытается добраться до дома, но его вынуждают сопровождать гарем местного бандита Абдуллы, который хочет убить своих жен, чтобы они не достались врагам.
5 сентября в 20:00 покажут первый советский фильм ужасов «Вий» 1967 года. Его по праву считают классикой мистического кино.
Семинарист Хома Брут по дороге убивает старую ведьму, которая оказывается прекрасной панночкой. Вскоре его вызывают для отпевания тела этой самой панночки в далекой церкви. Три ночи Хома должен читать молитвы у ее гроба.
Кинопоказы пройдут в музейном дворике. Участие бесплатное. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, 6 сентября в Краснодаре покажут и обсудят с кинологом фильм «Мой пес Гохан».