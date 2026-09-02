В музее Краснодара можно бесплатно посмотреть «Белое солнце пустыни» и «Вий»

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал кинопоказы в рамках фестиваля «Место притяжения». Зрители смогут посмотреть два культовых советских фильма.

4 сентября в 20:00 состоится показ вестерна на восточный манер «Белое солнце пустыни» 1969 года. Его часто цитируют, а фразы героев ушли в народ.

Действие происходит в Средней Азии после Гражданской войны. Демобилизованный красноармеец Федор Сухов пытается добраться до дома, но его вынуждают сопровождать гарем местного бандита Абдуллы, который хочет убить своих жен, чтобы они не достались врагам.