«В Туапсе очень серьезные подтопления». Кондратьев прокомментировал ситуацию в Туапсинском районе

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал потоп в Туапсинском районе

«В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим», — написал в своем твиттере Кондратьев.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе прошли сильные дожди, город затопило. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео, на которых видны последствия ливня. Потоки воды сносят автомобили, по улицам плавают холодильники, мешая движению транспорта. На кадрах видно, как вода разрушила мост.

В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов. Дорожное управление заявило, что трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС.

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Был мост. Нет моста.

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