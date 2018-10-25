В связи с ЧС в Туапсинском районе энергетиков перевели на усиленный режим работы

Партнерский Краснодарский край

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Из-за режима чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе и для контроля за работой электросетей специалистов сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» перевели на усиленный режим работы

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Энергетики постоянно проверяют уровень воды в реках и следят за погодными условиями. Они отрабатывают отдельные заявки потребителей и устраняются локальные технические нарушения в распределительной сети, сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты уделяют внимание обеспечению электроэнергией социально-значимых объектов. В готовности находятся аварийный персонал и спецтехника, резервные источники энергоснабжения. Число мобильных бригад увеличили. В Туапсинский район направили дополнительные резервные источники питания.

Бригады энергетиков оснащены необходимым инвентарем и экипировкой. Организовано дежурство технических руководителей и персонала компании. Специалисты взаимодействуют с органами местного самоуправления и региональными подразделениями МЧС.

При возникновении технарушений жители могут обращаться по телефону: 8 (800) 100-15-52.

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Кубаньэнерго Стихийные бедствия Туапсинский район Энергетика
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