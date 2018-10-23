Во Владикавказе отменили урок WWF с Екатериной Андреевой из-за ЧП с заводом
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева проведет 24 октября интерактивный урок Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Беслане
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В связи с пожаром на заводе «Электроцинк» во Владикавказе урок по преднеазиатскому леопарду с Екатериной Андреевой переносится, сообщил пресс-секретарь регионального отделения «Российский Кавказ» WWF России Михаил Клименко.
Мероприятие состоится в Беслане 24 октября в школе № 8, расположенной на улице Ленина, 70. Начало урока в 9:00.
Открытый урок во Владикавказе должен был пройти 23 октября в гимназии №5 с 9:00 до 10:00.
Как сообщали Юга.ру, ночью 21 октября на заводе «Электроцинк» произошел пожар. В результате погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали. После этого гендиректор предприятия заявил о том, что работу остановят на два месяца.
Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев заявил о том, что завод следует закрыть и перенести на Урал. Жители города на следующий день вышли на митинг, призывая закрыть предприятие.
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