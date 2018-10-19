Екатерина Андреева проведет интерактивные уроки WWF для школьников Кубани и Северной Осетии

Краснодарский край, Северная Осетия

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Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева проведет уроки Всемирного фонда дикой природы (WWF) для школьников поселка Мостовского и Владикавказа

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23 и 24 октября Екатерина Андреева вместе с представителями WWF расскажет подросткам о переднеазиатском леопарде, его роли в дикой природе и Программе его восстановления на Кавказе.

Сейчас в России обитает пять особей этого хищника, выпущенных в 2016-2018 годах. Трое из них живут на территории Кавказского заповедника и двое — в Национальном парке «Алания».

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Интерактивные уроки — часть глобальной работы WWF России по предотвращению конфликтов между человеком и крупным хищником. Их создавали на средства Фонда президентских грантов.

В поселке Мостовском встреча с Екатериной Андреевой состоится 23 октября в Мостовском доме культуры на улице Ленина, 10. В 8:50 будет встреча и регистрация СМИ, с 9:00 до 10:00 — открытый урок. 

Во Владикавказе мероприятие пройдет в гимназии №5 на улице Церетели, 7. Как и в Краснодарском крае, открытый урок состоится с 9:00 до 10:00. 

По вопросам аккредитации можно обратиться к пресс-секретарю регионального отделения «Российский Кавказ» WWF России Михаилу Клименко по почте mklimenko@wwf.ru, либо позвонить по телефону +7 (989) 277-16-01.

WWF Владикавказ Дети Мостовский район
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Екатерина Андреева проведет интерактивные уроки WWF для школьников Кубани и Северной Осетии
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