В Северной Осетии на два месяца закроют горевший завод

Во Владикавказе приостановит работу завод «Электроцинк», на котором 21 октября произошел пожар

Генеральный директор завода Игорь Ходыко сообщил, что предприятие планируют закрыть на два месяца. Точные сроки определят после полного обследования территории, на которой было возгорание. По его словам, специалисты проведут экспертизу.

На заводе работали около 2 тыс. человек. Ходыко пояснил, что вопрос об их трудоустройстве будут решать вместе с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), в которую входит «Электроцинк», ТАСС.