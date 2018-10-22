В Северной Осетии на два месяца закроют горевший завод
Во Владикавказе приостановит работу завод «Электроцинк», на котором 21 октября произошел пожар
Генеральный директор завода Игорь Ходыко сообщил, что предприятие планируют закрыть на два месяца. Точные сроки определят после полного обследования территории, на которой было возгорание. По его словам, специалисты проведут экспертизу.
На заводе работали около 2 тыс. человек. Ходыко пояснил, что вопрос об их трудоустройстве будут решать вместе с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), в которую входит «Электроцинк», ТАСС.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что работу завода приостановили, так как сгорел один из основных производственных цехов. Это было необходимо, чтобы обеспечить экологическую безопасность. Он отметил, что сейчас угрозы для жизни и здоровья населения нет, сообщает пресс-служба правительства Республики Северная Осетия — Алания.
Сейчас представители Роспотребнадзора и Росприроднадзора берут пробы воздуха в городе.
Как писали Юга.ру, при пожаре на заводе во Владикавказе погиб один человек.
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