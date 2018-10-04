Конституционный суд Ингушетии выступил за проведение референдума по вопросу о границе с Чечней

Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев поддержал идею проведения референдума по вопросу о границе с Чечней

На сайте КС Ингушетии 4 октября опубликовали текст отзыва на законопроект председателя КС республики Аюба Гагиева. Он выступил в поддержку критиков соглашения об обмене землями в приграничных районах с Чечней и призвал провести референдум.

В соответствии с Конституцией Республики Ингушетии вопросы административно-территориального устройства региона решаются в соответствии с законами и с учетом мнения населения соответствующей территории.

«Порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии «О референдуме Республики Ингушетия». Он предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ», — сообщил в отзыве Гагиев.

Таким образом, соглашение по границе с Чечней может быть принято только на основании референдума.