Конституционный суд Ингушетии выступил за проведение референдума по вопросу о границе с Чечней
Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев поддержал идею проведения референдума по вопросу о границе с Чечней
На сайте КС Ингушетии 4 октября опубликовали текст отзыва на законопроект председателя КС республики Аюба Гагиева. Он выступил в поддержку критиков соглашения об обмене землями в приграничных районах с Чечней и призвал провести референдум.
В соответствии с Конституцией Республики Ингушетии вопросы административно-территориального устройства региона решаются в соответствии с законами и с учетом мнения населения соответствующей территории.
«Порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии «О референдуме Республики Ингушетия». Он предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами Российской Федерации, изменения ее территории или границ», — сообщил в отзыве Гагиев.
Таким образом, соглашение по границе с Чечней может быть принято только на основании референдума.
Как сообщали Юга.ру, 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Она не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. По документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями».
Согласно соглашению, Чеченской республике передадут горную и лесную часть Надтеречного района Ингушетии. Чечня передаст Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Накануне глава приграничного с Чечней Сунженского района Исса Хашагульгов подал в отставку.
На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они потребовали разъяснить решения властей. Граждане, недовольные соглашением, 1 октября провели автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.
Утром 1 октября МВД по Ингушетии сообщило о возбуждении двух уголовных дел по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в сети Интернет). После стало известно о проводимых у активистов обысках.
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