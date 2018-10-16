Евкуров обсудит границу с Чечней с митингующими в Ингушетии

В Ингушетии на 17 октября назначили заседание республиканской комиссии по взаимодействию с органами госвласти Чечни по вопросам определения границы между республиками с участием представителей митингующих

В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что решение о проведении заседания было принято по результатам встречи делегации митинга с начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным и полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым.

Мероприятие пройдет под председательством главы РИ Юнус-Бека Евкурова с участием членов оргкомитета митинга в здании администрации главы.

«На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.