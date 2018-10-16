Евкуров обсудит границу с Чечней с митингующими в Ингушетии
В Ингушетии на 17 октября назначили заседание республиканской комиссии по взаимодействию с органами госвласти Чечни по вопросам определения границы между республиками с участием представителей митингующих
В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что решение о проведении заседания было принято по результатам встречи делегации митинга с начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным и полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым.
Мероприятие пройдет под председательством главы РИ Юнус-Бека Евкурова с участием членов оргкомитета митинга в здании администрации главы.
«На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками, обменявшись равными территориями. Документ вступил в силу 16 октября. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги, которые продолжаются уже 13-й день. Протестующие требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.
Напомним, когда Евкуров пытался встретиться с протестующими на площади, люди встретили его криками, кто-то стал бросать пустые бутылки. В ответ охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух и глава республики покинул толпу.
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