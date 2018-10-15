Власти Ингушетии предложили митингующим провести переговоры
В Магасе должны состояться переговоры между властями Ингушетии и членами оргкомитета митинга против установления границы с Чечней
О планах провести переговоры участникам митинга сообщил один из организаторов акции, председатель регионального общественного движения «Советов тейпов ингушского народа» Малсаг Ужахов. По его словам, такое предложение поступило от руководства республики.
«Сегодня со стороны администрации главы республики поступило предложение о двусторонней встрече оргкомитета митинга с руководителем региона. Я сторонник переговоров на нейтральной площадке в присутствии местной прессы», — цитирует Ужахова «Интерфакс».
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Оргкомитет митинга заявил, что готов обсудить с властями свои требования. Когда переговоры должны состояться, не уточняется.
Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. Она не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги. Начались они 4 октября на главной площади Магаса, перед администрацией республики, и продолжались круглосуточно. С с 8 октября протестующие перешли на новое место, согласованное с властями. Согласованную акцию продлили до 17 октября.
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