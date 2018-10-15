Власти Ингушетии предложили митингующим провести переговоры

В Магасе должны состояться переговоры между властями Ингушетии и членами оргкомитета митинга против установления границы с Чечней

О планах провести переговоры участникам митинга сообщил один из организаторов акции, председатель регионального общественного движения «Советов тейпов ингушского народа» Малсаг Ужахов. По его словам, такое предложение поступило от руководства республики.

«Сегодня со стороны администрации главы республики поступило предложение о двусторонней встрече оргкомитета митинга с руководителем региона. Я сторонник переговоров на нейтральной площадке в присутствии местной прессы», — цитирует Ужахова «Интерфакс».