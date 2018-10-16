Нурмагомедов отказал Дудю

Дагестан, Вся Россия

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался от приглашения Юрия Дудя стать гостем его шоу

Изначально спортсмен согласился быть гостем интернет-шоу «Вдудь», но позже отказался. Встреча должна была состояться незадолго до боя с ирландцем Конором МакГрегором, однако Нурмагомедов передумал приходить на шоу, сообщает «Федерал-Пресс».

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Причины отказа неизвестны, пишет издание. Нурмагомедов мог бы стать первым спортсменом, побывавшим у Дудя. 

Напомним, интернет-шоу «вДудь» с постоянным ведущим Юрием Дудем выходит раз в неделю. В выпуске, опубликованном 28 августа, гостем был писатель и политик Эдуард Лимонов, 10 октября вышло интервью с участницей панк-рок-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой.

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Как сообщали Юга.ру, бой за чемпионский пояс UFC в легком весе состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Хабиб Нурмагомедов заставил Конора МакГрегора сдаться и одержал тем самым 27-ю победу в карьере.

Накануне чемпион UFC вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера, и тот согласился

Единоборства Интервью Интернет Хабиб Нурмагомедов Юрий Дудь
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