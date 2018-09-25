«Путин мне надоел, видеть его не могу»: Юрий Дудь пригласил в свое шоу Константина Кинчева

Гостем нового выпуска интернет-шоу «вДудь» стал лидер российской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев

Видео появилось 24 сентября на ютуб-канале передачи.

Ведущий шоу Юрий Дудь поговорил с музыкантом о футболе, наркотиках, алкоголе, проблемах со здоровьем, а также о пережитом инфаркте. Кинчев рассказал о поездке в Иерусалим, после которой он принял православие.

«Люди считают, что у меня православие головного мозга. Пусть так и считают, главное, чтобы им хорошо жилось», — отметил певец.

На вопрос о творчестве Кинчев сказал, что он признателен своим фанатам, благодаря которым группа «Алиса» все еще существует, но пояснил, что рок-н-ролльная музыка ушла в прошлое. По его словам, она больше не имеет веса, который был у нее несколько десятилетий назад.

«Нынешняя молодежь не может жить без гаджетов. А молодежь, которая была моими сверстниками, не могла жить без рок-н-ролла», — ответил он.

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Кинчев прокомментировал смерть гитариста Игоря Чумычкина, предположив, что он погиб из-за наркотиков. Смерть Чумычкина стала переломным эпизодом в жизни участников и фанатов группы. В 1994 году у «Алисы» вышел альбом «Черная метка», который посвящен гитаристу.

На вопросы о политике Кинчев подчеркнул, что нынешняя власть ему нравится не больше, чем та, что была в советские годы. По его словам, сейчас наверху по-прежнему «зажравшиеся упыри». Артист также прокомментировал свое отношение к президенту страны Владимиру Путину.

«Он мне надоел, я его видеть уже не могу. Было бы лучше, если б он принял венчание на царство, и все бы успокоились. Я вообще за монархию, только так можно огромной территорией управлять», — пояснил музыкант.

Музыкант рассказал о том, что смотрел все футбольные матчи ЧМ-2018 и назвал турнир унылым. По словам Кинчева, российская сборная проиграла из-за плохой игры Федора Смолова. Также он признался, что его любимый футболист — Артем Дзюба.

Дудь также спросил Кинчева: «Что вы скажете Путину, оказавшись перед ним?». Это постоянный вопрос, который ведущий задает всем участникам шоу.

«Я ничего ему не скажу и не поздороваюсь, пока он со мной не поздоровается. Когда страна не знала, кто такой Путин, кто такой Кинчев — знали все», — ответил музыкант.

Группа «Алиса» была образована в 1983 году. Вокалист и лидер группы Константин Кинчев является автором большинства песен. Сейчас участники «Алисы» занимаются записью новых треков и выступают на крупных российских фестивалях.