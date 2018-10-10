Pussy Riot, оргия в музее и секс с девушками на зоне. Дудь пригласил в свое шоу Надежду Толоконникову

Гостьей нового выпуска интернет-шоу «вДудь» стала концептуальный художник, участница панк-рок группы Pussy Riot Надежда Толоконникова

Интервью вышло на ютуб-канале передачи 10 октября. Толоконникова рассказала о том, как переехав в Москву из Норильска, попала в акционистскую тусовку, познакомилась и развелась с Петром Верзиловым, об отношении ее дочери к акциям. В частности, Юрий Дудь спросил, как дочь Толоконниковой и Верзилова относится к оргии, которую они и еще несколько человек устроили в московском Государственном биологическом музее имени Тимирязева в 2008 году — Надежда тогда находилась на 9-м месяце беременности. Ведущий отметил, что ее дочь таким образом стала невольной участницей акции. «Я не считаю, что это дурная акция или аморальная, что за нее нужно стыдиться. Большинство людей так или иначе втягивает детей в то, чем они занимаются. Поэтому у меня не было поставлено такого вопроса. Если бы я шла на убийство и несла своего ребенка с собой — наверное, это было бы дурно», — ответила Толоконникова.

Она добавила, что не боится, что дочь из-за этого будут травить сверстники: «Я ей расскажу, как слать людей ***** [к черту]. Ты не представляешь, как я научилась это делать, когда читала комментарии к этой акции». По ее словам, она с дочерью с трех ее лет говорит о том, что нужно не обращать внимания на то, что про тебя говорят, и делать, что ты считаешь нужным. Также Толоконникова рассказала об интимных отношений с девушками, в том числе в то время, когда она сидела в тюрьме. По ее словам, тюремная администрация наняла девушку, чтобы та ее соблазнила (такой прием якобы используется для того, чтобы сделать заключенного более лояльным, имея на него влияние). «Я знала об этом, но подумала: почему бы нет», — сказала Надежда. Она также рассказала, почему отказала Мадонне снимать фильм о Pussy Riot с выкупом live rights (за их владельцем закрепляется исключительное право на создание медиа-продуктов о группе) — та предлагала «смешную сумму» в 15 тыс. долларов. Кроме того, отказы были продюсерам Ланы Дель Рей и Дуа Липы и создателям фильма «Девушке с татуировкой дракона-3», где Толоконниковой предлагали сыграть главную роль.