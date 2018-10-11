Ингушетия по договору о границе получила от Чечни более 7 тыс. га леса

Ингушетия после подписания соглашения об административной границе с Чечней получила 7,2 тыс. га леса

Об этом 11 октября рассказал министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев. По его словам, на территории Ингушетии находился участок леса в 17,8 тыс. га. Однако по факту он был в ведении Бамутского лесничества Чечни.

«Сейчас линией, которая устанавливает границу, этот участок делится. От Бамутского лесничества участок в 7,2 тыс. га уже переходит в ведение Ингушетии», — пояснил глава ведомства.

Бабхоев отметил, что речь идет о земле, находящейся в федеральной собственности, сообщает «Интерфакс».