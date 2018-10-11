Ингушетия по договору о границе получила от Чечни более 7 тыс. га леса
Ингушетия после подписания соглашения об административной границе с Чечней получила 7,2 тыс. га леса
Об этом 11 октября рассказал министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев. По его словам, на территории Ингушетии находился участок леса в 17,8 тыс. га. Однако по факту он был в ведении Бамутского лесничества Чечни.
«Сейчас линией, которая устанавливает границу, этот участок делится. От Бамутского лесничества участок в 7,2 тыс. га уже переходит в ведение Ингушетии», — пояснил глава ведомства.
Бабхоев отметил, что речь идет о земле, находящейся в федеральной собственности, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. Она не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году.
Жители Ингушетии устроили акции протеста и потребовали разъяснить решение властей. Протестующие организовали автопробег и перекрыли участок трассы недалеко от Магаса.
Евкуров 4 октября подписал закон об установлении административной границы с Чечней. В тот же день жители Магаса вышли на митинг на центральную площадь столицы крупный митинг. Протестная акция продолжалась несколько дней. Во время митинга силовики открыли стрельбу в воздух. Жители потребовали референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова.
Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга с 8 по 15 октября. Протестующие в Магасе 8 октября перешли на новое место, согласованное с местными властями. Подвести итоги акции собираются 15 октября в 18:00.
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