На церемонии взвешивания МакГрегор попытался спровоцировать драку с Нурмагомедовым

В мире

Распечатать

Между бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором 5 октября на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе перед турниром UFC 229 чуть не произошла потасовка

Читайте также:

Они встали в стойку друг перед другом, и МакГрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку. Затем ирландец пытался ударить соперника ногой. Бойцов вовремя удалось разнять.

Ранее российский боец заявлял, что не пожмет руку МакГрегору после их боя, сообщает «Р-Спорт».

Также на церемонии произошла потасовка среди фанатов. Корреспондент ТАСС сообщил, что в зале подрались несколько человек, в том числе женщины. На месте работала полиция и служба безопасности.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, бой Нурмагомедова и МакГрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В России бой можно будет посмотреть 7 октября в 5:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ».

Конфликты между ними происходили неоднократно. На конференции 20 сентября ирландец оскорбил будущего противника, обвинил его в связях с арестованным миллиардером Магомедовым и назвал главу Чечни Рамзана Кадырова безумным диктатором.

МакГрегор предложил Нурмагомедову выпить, но тот отказался. Ирландец назвал его трусом и пообещал, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется». 

Полную история отношений и конфликтов Хабиба и Конора читайте в материале.

Единоборства Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На 86-м году жизни скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье
На церемонии взвешивания МакГрегор попытался спровоцировать драку с Нурмагомедовым
«Черноморец» дома одержал победу над «Ангуштом»
В Краснодаре участок улицы 1-го Мая закрывают на ремонт
В Выселках 10-летнего мальчика ударило током на поезде
Протестный митинг в Ингушетии продолжается. Люди требуют референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале