На церемонии взвешивания МакГрегор попытался спровоцировать драку с Нурмагомедовым
Между бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором 5 октября на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе перед турниром UFC 229 чуть не произошла потасовка
Они встали в стойку друг перед другом, и МакГрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку. Затем ирландец пытался ударить соперника ногой. Бойцов вовремя удалось разнять.
Ранее российский боец заявлял, что не пожмет руку МакГрегору после их боя, сообщает «Р-Спорт».
Также на церемонии произошла потасовка среди фанатов. Корреспондент ТАСС сообщил, что в зале подрались несколько человек, в том числе женщины. На месте работала полиция и служба безопасности.
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⚡️⚡️⚡️⚡️ Драка болельщиков во время церемонии взвешивания UFC 229�� _____ Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадёжно проиграл бой в зрительном зале. Параллельно в зале шёл и женский бой. Жара пошла�������� #россия #мма #москва #сша #драка #спорт #работа #видео #чп #russia #usa #lasvegas #vegas #fight #men #mma #ufc #khabib #conor
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Как сообщали Юга.ру, бой Нурмагомедова и МакГрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В России бой можно будет посмотреть 7 октября в 5:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ».
Конфликты между ними происходили неоднократно. На конференции 20 сентября ирландец оскорбил будущего противника, обвинил его в связях с арестованным миллиардером Магомедовым и назвал главу Чечни Рамзана Кадырова безумным диктатором.
МакГрегор предложил Нурмагомедову выпить, но тот отказался. Ирландец назвал его трусом и пообещал, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется».
Полную история отношений и конфликтов Хабиба и Конора читайте в материале.
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