На церемонии взвешивания МакГрегор попытался спровоцировать драку с Нурмагомедовым

Между бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором 5 октября на церемонии взвешивания в Лас-Вегасе перед турниром UFC 229 чуть не произошла потасовка

Они встали в стойку друг перед другом, и МакГрегор попытался спровоцировать Нурмагомедова на драку. Затем ирландец пытался ударить соперника ногой. Бойцов вовремя удалось разнять. Ранее российский боец заявлял, что не пожмет руку МакГрегору после их боя, сообщает «Р-Спорт».

Также на церемонии произошла потасовка среди фанатов. Корреспондент ТАСС сообщил, что в зале подрались несколько человек, в том числе женщины. На месте работала полиция и служба безопасности.

Как сообщали Юга.ру, бой Нурмагомедова и МакГрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В России бой можно будет посмотреть 7 октября в 5:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ». Конфликты между ними происходили неоднократно. На конференции 20 сентября ирландец оскорбил будущего противника, обвинил его в связях с арестованным миллиардером Магомедовым и назвал главу Чечни Рамзана Кадырова безумным диктатором. МакГрегор предложил Нурмагомедову выпить, но тот отказался. Ирландец назвал его трусом и пообещал, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется».