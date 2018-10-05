Нурмагомедов ушел с пресс-конференции из-за опоздания МакГрегора

Совместная пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора в ночь на 5 октября не состоялась из-за опоздания ирландца

Пресс-конференция перед боем за чемпионский титул UFC в легком весе должна была состояться в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября. Конор МакГрегор опоздал на мероприятие, поэтому его противник, дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов ушел, не дождавшись его.

«Я ждал 15 минут. Он не пришел. Это неуважение. Всем спасибо, до субботы», — прокомментировал Хабиб.

Он также отметил, что предстоящее событие для него не просто поединок, а возможность свести личные счеты.

«Никому не интересно, что говорит какой-то алкоголик. Он был чемпионом, но потерял этот титул. В бою с ним я буду осторожен, у него были хорошие времена в боксе. Но сейчас мой план такой — просто уничтожить его», — сказал Нурмагомедов.

На вопрос, пожмет ли он руку Конору после боя, если тот предложит, Нурмагомедов ответил: «Нет, ни за что».

По данным «Советского спорта», МакГрегор объяснил свое 20‑минутное опоздание пробками на дорогах.

Предыдущая пресс-конференция спортсменов состоялась 20 сентября. На ней ирландец неоднократно оскорбил будущего противника, обвинил его в связях с арестованным миллиардером Магомедовым и назвал главу Чечни Рамзана Кадырова безумным диктатором. Также МакГрегор предложил Нурмагомедову выпить, но тот отказался. Ирландец назвал его трусом и пообещал, что дагестанец «будет трупом, когда он до него доберется».

На открытой тренировке 4 октября Нурмагомедов обратился к ирландским фанатам соперника и напомнил, что дед МакГрегора убивал ирландцев.

В интервью 2 октября ирландец заявил, что не сомневается в своей победе над Хабибом, и пообещал выбить ему мозги. Нурмагомедов в тот же день выложил в своем инстаграме фотографию, на которой держит футболку с надписью «Верьте мне, я дрессировщик цыплят». Ранее спортсмен не раз называл Конора МакГрегора цыпленком.