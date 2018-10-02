Двух жителей Ингушетии арестовали за участие в протестах против границы с Чечней

Магасский районный суд арестовал на 12 суток двух жителей Ингушетии за участие в несанкционированных акциях протеста против соглашения о границе с Чечней

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что двух мужчин — 30-летнего жителя с.п. Нестеровское Сунженского района и 32-летнего жителя с.п. Экажево Назрановского района — задержали во время протестной акции в районе магасского круга.

«Мужчины, являясь участниками несанкционированной акции, активно нарушали общественный порядок, выкрикивая лозунги, и призывал граждан к совершению неправомерных действий», — говорится в сообщении.

В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).Суд принял решение об их аресте на 12 суток.

«Мероприятия по установлению и привлечению к ответственности остальных участников несанкционированной акции продолжаются», — добавили в полиции.