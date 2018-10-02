Двух жителей Ингушетии арестовали за участие в протестах против границы с Чечней

Ингушетия, Чечня

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Магасский районный суд арестовал на 12 суток двух жителей Ингушетии за участие в несанкционированных акциях протеста против соглашения о границе с Чечней

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что двух мужчин — 30-летнего жителя с.п. Нестеровское Сунженского района и 32-летнего жителя с.п. Экажево Назрановского района — задержали во время протестной акции в районе магасского круга.

«Мужчины, являясь участниками несанкционированной акции, активно нарушали общественный порядок, выкрикивая лозунги, и призывал граждан к совершению неправомерных действий», — говорится в сообщении.

В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).Суд принял решение об их аресте на 12 суток.

«Мероприятия по установлению и привлечению к ответственности остальных участников несанкционированной акции продолжаются», — добавили в полиции.

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Как сообщали Юга.ру, соглашение об установлении новых границ между Чечней и Ингушетией главы республик подписали 26 сентября. Граница между регионами не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. В соглашении сказано, что республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями», населенные пункты были не тронуты. Чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров на границе с Малгобекским районом и взамен получила такую же площадь части Надтеречного района.

На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они потребовали разъяснить решения властей. Граждане, недовольные соглашением, 1 октября провели автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.

Утром 1 октября МВД по Ингушетии сообщило о возбуждении двух уголовных дел по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в сети Интернет). После стало известно о проводимых у активистов обысках.

Суд
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