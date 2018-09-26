Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе главы медсоцэкспертизы

Стали известны подробности задержания депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова

Как сообщали Юга.ру, депутата задержали 26 сентября.

В СКР по Дагестану уточнили, что Раджаба Абдулатипова подозревают в участии в преступном сообществе, специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Ранее по этому делу был задержан руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев — он, по данным следствия, был организатором банды, его заподозрили в продаже инвалидности и хищении десятков миллионов у ПФР. Под следствие попали также руководители и работники подведомственных бюро.

«В настоящее время Абдулатипов задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. По делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, и в ближайшее время Абдулатипову будет предъявлено обвинение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В доме и рабочем кабинете Абдулатипова прошли обыски.

Всего, по сведениям прокуратуры, в результате незаконного признания инвалидами 300 жителей Дагестана из ПФР было похищено около 24 миллионов рублей.

Напомним, в июне в СМИ появилась информация, что Раджаба Абдулатипова задержали в аэропорту Москвы при попытке покинуть страну. Тогда его брат Рамазан Абдулатипов заявил, что это ложная информация.