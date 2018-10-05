Футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом из-за долгов по зарплате

Игроки махачкалинского «Анжи» поставили ультиматум руководству футбольного клуба из-за задержки заработной платы

Об этом 4 октября сообщило издание Sport24.ru . Футболисты написали письмо на имя гендиректора клуба Олега Флегонтова, в котором уведомляют о намерении приостановить выполнение трудовых обязанностей с 19 октября, если до 18 октября им не выплатят долги как минимум по двум зарплатам. Под письмом стоит 23 подписи.

По словам защитника «Анжи» Гурам Тетрашвили, команда надеется, что после этого письма руководство клуба предпримет реальные меры для решения проблемы.

«Мы уважаем президента клуба, он реально много делает, но от него тоже не все зависит. Есть реально приличные задержки по зарплате. Мы старались войти в положение, но, может, то, что мы сейчас сделали, действительно подвигнет людей, которые могут помочь побыстрее все решить», — цитирует его ТАСС.

Тетрашвили отметил, что в команде нет бунта, а отношения с руководством нормальные. Игроки добивались внимания, они не хотят бросать выступления.

«Мы собрались и аккуратно, без ругани сообщили о своем намерении руководству. Мы дали довольно много времени — две недели, — рассказал футболист. — Все будут тренироваться вплоть до игры с ЦСКА, ведь если мы сейчас бросим, то это будет неправильно по отношению к себе».

Как сообщали Юга.ру, перед стартом сезона чемпионата России «Анжи» лишился поддержки спонсоров. Оказавшись в тяжелой финансовой ситуации, клуб попросил минфин Дагестана выделить 296,7 млн рублей, однако власти отказали, сославшись на то, что общественные организации должны содержаться «за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».