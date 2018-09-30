«Анжи» в меньшинстве обыграл «Зенит» в матче РПЛ

Лидер чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» потерпел поражение от махачкалинского «Анжи» в матче 9-го тура премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 2:1.

Счет на 47-й минуте открыл полузащитник гостей Клаудио Маркизио. На 71-й минуте форвард хозяев Андрес Понсе сравнял счет. Спустя пять минут «Анжи» остался в меньшинстве — Дмитрий Белоруков получил красную карточку за грубую игру против Артема Дзюбы. На 84-й минуте «Анжи» заработал пенальти, и Владислав Кулик принес команде победу.

Таким образом, «Зенит» впервые проиграл в нынешнем чемпионате, но сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ с 22-мя очками в активе. «Анжи» с 9-ю очками поднялся на 12-е место.

В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях у грозненского «Ахмата». Встреча состоится 7 октября.